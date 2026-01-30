"Macchitella lab", 860 mila euro per le aree esterne: nominata struttura tecnica

L'incarico, a causa di "carenza di personale tecnico", è stato avocato a sé dal dirigente del settore, l'architetto Antonino Collura

Gela. Mentre "Macchitella lab", l'ex casa albergo Eni riconvertita a polo della formazione, si appresta alle prime attività ufficiali, con i due master universitari organizzati dall'università Kore di Enna, in municipio non viene trascurata neanche la fase ulteriore, quella del rifacimento delle aree esterne. Sul finire dello scorso anno, venne ratificato l'accordo attuativo con Eni, con un fondo da 860 mila euro, destinato proprio ai lavori nelle aree esterne del polo. Gli uffici del settore comunale lavori pubblici, per dare seguito all'accordo e arrivare allo sblocco definitivo delle somme, previste dalla multinazionale, hanno predisposto il provvedimento di nomina del rup. L'incarico, a causa di "carenza di personale tecnico", è stato avocato a sé dal dirigente del settore, l'architetto Antonino Collura, che contestualmente ha seguito le fasi amministrative del polo "Macchitella lab". La struttura tecnica che si occuperà di coordinare l'iter per i lavori di rifacimento delle aree esterne è completata dagli istruttori Emanuela Carfi' e Alessandro Tona. A questo punto, l'ente comunale si appresta a conseguire materialmente il fondo da 860 mila euro, così da procedere con le fasi successive e i lavori. Attività che non incideranno sul normale funzionamento di "Macchitella lab", come era già stato spiegato prima ancora dell'inaugurazione.