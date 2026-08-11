M5s, "piena solidarietà alle forze dell'ordine e respingiamo ogni atto di violenza"

La posizione dei cinquestelle

Gela. Il Movimento cinquestelle esprime piena solidarietà alle forze dell’ordine, "impegnate ogni giorno nella tutela della sicurezza pubblica e nel presidio del territorio. Il loro lavoro, spesso svolto in condizioni complesse e con grande senso del dovere, rappresenta un presidio fondamentale per la serenità della nostra comunità. Allo stesso tempo, manifestiamo una condanna ferma e assoluta dei gesti che si sono verificati nelle ultime ore. Qualsiasi comportamento violento, intimidatorio o irrispettoso verso chi opera per garantire legalità e ordine pubblico è inaccettabile e non può trovare alcuna giustificazione. Ribadiamo il nostro impegno a sostenere ogni azione volta a rafforzare la sicurezza, la collaborazione istituzionale e la crescita civile della comunità. Solo attraverso il rispetto delle regole e il contributo di tutti possiamo continuare a costruire una città più forte, più sicura e più unita", spiega il referente territoriale Filippo Rapicavoli.