M5s-Di Stefano, Morgana: "Lavoro avviato ci porterà a risultati, giunta? Per ora è questa"

Gela. Il rapporto politico e amministrativo tra il sindaco Di Stefano e il gruppo del Movimento cinquestelle, di fatto, non è mai stato messo in discussione, reso solido dall'esperienza dell'agorà e poi da un “modello Gela” che un anno fa riuscì a superare il centrodestra, appesantito, non poco, dalle rivalità interne. Il sindaco sa bene di poter contare sui pentastellati, con in testa il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, che tra le altre cose ha concretizzato il finanziamento, tramite emendamento, che ha permesso a Di Stefano e alla giunta di mettere le basi per gli eventi estivi, che hanno contornato questo primo scorcio di mandato, con l'obiettivo di incidere sul rapporto con la città. E' improbabile ipotizzare incrinature nel dialogo tra il primo cittadino e i pentastellati, che in giunta schierano gli assessori Romina Morselli e Simone Morgana, a loro volta parti integranti del progetto per la città, con un ruolo importante nella fase di organizzazione degli eventi estivi. I cinquestelle, però, qualcosa l'hanno lasciata per strada: hanno dovuto prendere atto dell'addio del consigliere comunale Lucia Lupo, passata all'Mpa. Guidano l'assise civica, con il presidente Paola Giudice, ma in maggioranza c'è chi vorrebbe rivedere qualche equilibrio di rappresentanza e i dem non lo hanno mai negato. Se ne riparlerà dopo il bilancio stabilmente riequilibrato. L'assessore Morgana, che ha diverse deleghe, dalla polizia municipale al patrimonio passando per l'urbanistica, pare piuttosto convinto che il percorso intrapreso sia quello giusto. “La giunta è con il sindaco – spiega – siamo sicuri che il lavoro che portiamo avanti per la città consentirà di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati nel programma”. L'azione di Morgana, in questo primo anno, ha generato il restyling del servizio di trasporto pubblico, con il superamento del lungo ciclo di Ast. Ha puntato su collegamenti più capillari e su una mobilità sostenibile, che passa inoltre dagli interventi nelle aree degli istituti scolastici. Pesano le carenze di personale tra gli agenti della polizia municipale e il dissesto non aiuta. Inoltre, gli uffici sono impegnati su più fronti, per quanto concerne gli strumenti urbanistici, altro capitolo da sempre delicato. L'assessore, senza dilungarsi troppo sul tema, non sembra pensare a eventuali mutamenti nella composizione della giunta. Le ipotesi di azzeramento per una sorta di fase due o di allargamento, non mancano. “Per quanto mi riguarda – precisa – posso solo dire che la giunta è questa e non so di altre ipotesi”. Gli esponenti M5s, indipendentemente dalle evoluzioni future, sembrano comunque muoversi lungo la stessa linea tracciata dal sindaco Di Stefano e il parlamentare Ars Nuccio Di Paola ha già fatto intendere che “in una prospettiva di dieci anni” servirà continuità alla guida della coalizione, sostanzialmente ribadendo il ruolo del primo cittadino pure rispetto a una ricandidatura.

In foto l'assessore Simone Morgana