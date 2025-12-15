L'uva caricata sulla loro auto non fu rubata, due assolti

Sono venuti a mancare gli estremi del reato

Gela. Sulla loro auto avevano caricato circa quattrocento chili d'uva. Per l'accusa, si trattava di refurtiva, portata via da uno dei terreni, nei pressi della Gela-Vittoria, dove poi vennero notati dalle forze dell'ordine. Due imputati, finiti a giudizio, sono stati assolti dall'accusa di ricettazione. Durante i controlli, fu sequestrato materiale per il taglio. La difesa di entrambi, sostenuta dal legale Salvo Macrì, sentendo nel corso del dibattimento il proprietario del terreno, ha dimostrato che fu lui stesso ad autorizzare gli imputati al taglio dell'uva, da portare via. Sono venuti a mancare gli estremi del reato. L'unica condanna, a sei mesi, è stata pronunciata dal giudice Francesca Pulvirenti solo nei confronti di uno degli imputati, per il reato di guida senza patente.