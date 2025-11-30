Quotidiano di Gela

Lungomare, giovane ferita dopo un incidente stradale: è stata investita da una vettura

Sarebbe stata investita da un'auto in transito, nei pressi di alcuni locali della zona

30 novembre 2025 23:43
Gela
Cronaca
Gela. Ha riportato ferite a causa di un incidente, verificatosi in serata sul lungomare Federico II di Svevia. Una giovane è stata trasportata in ospedale. Sarebbe stata investita da un'auto in transito, nei pressi di alcuni locali della zona. Le sue condizioni sono monitorate dai medici del nosocomio di Caposoprano.

