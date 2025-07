Lungomare, Comune nella gestione del parcheggio ex La Conchiglia: accordo da finalizzare

Se dovesse essere finalizzata l'intesa, sarà Ghelas a occuparsi concretamente delle attività e a svolgerle sulla base delle esigenze

Gela. Nel contesto della mobilità nella zona immediatamente a ridosso del centro storico e in quella del lungomare Federico II di Svevia, l'ente comunale pare fortemente interessato all'area del parcheggio ex La Conchiglia. Ci sono trattative in corso per un subentro in un sito ormai da anni affidato a un privato. In quella zona, sono in corso i lavori di riqualificazione del secondo tratto del lungomare ma il parcheggio non viene intaccato. Il Comune sembra pronto a intervenire, in un rapporto che comunque non escluderebbe la presenza della parte privata. Da qualche tempo, le parti sono al lavoro, attraverso i legali, per arrivare a un'intesa complessiva. Se dovesse essere finalizzata, sarà Ghelas a occuparsi concretamente delle attività e a svolgerle sulla base delle esigenze. L'ente comunale già dispone del parcheggio Arena, attualmente in gestione a una società privata che si è aggiudicata la gara. Con l'area dell'ex La Conchiglia si andrebbe a integrare la rete, probabilmente con interventi per adeguarla e renderla più efficiente, come zona di sosta.