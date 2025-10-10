Lungomare, cambia l'orario della Ztl
Cambio orario per la Ztl su lungomare
Gela. Modificato l’orario che regolamenta la Z.T.L. sul Lungomare Federico II di Svevia nel tratto compreso tra la via Vasile e la via Borsellino. Sarà attiva la domenica e i festivi dalle ore 09.30 alle ore 14.00.
Il rispetto della Ztl sarà garantito con un sistema automatizzato di video controllo per la rilevazione dei veicoli in accesso.
Nel periodo e nella fascia oraria di vigenza della Ztl è vietato:
Il transito di tutti i veicoli;
la sosta di qualsiasi mezzo escluso i disabili residenti al Lungomare ed in possesso degli appositi spazi autorizzati.
i veicoli adibiti a servizi di pronto soccorso, di emergenza e di pronto intervento, pubblica utilità (Ghelas, Caltaqua, Impianti Srr, taxi);
i veicoli dei titolari di autorizzazione di passo carrabile accessibile esclusivamente del lungomare Federico II di Svevia, nel tratto compreso tra la via Vasile e la via Borsellino; per questi veicoli viene consentito il transito e non la sosta e la fermata e devono essere preventivamente autorizzati dal Comando di P.M;
i veicoli dei residenti il cui portone di accesso alle rispettive abitazioni è accessibile solamente da quel tratto di lungomare Federico II di Svevia;