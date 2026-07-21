Lunga serie di furti, presi di mira circoli tennis e atttività commerciali: tre anni e nove mesi a un giovane

Quando non trovava nulla da portare via, secondo gli inquirenti, danneggiava le attività

Gela. Furti e danneggiamenti, un anno fa, furono quasi seriali, concentrati in diverse attività commerciali e centri tennis, a Macchitella e alla rotonda est. Al termine del giudizio a suo carico, è arrivata la condanna a tre anni e nove mesi per il venticinquenne Nicolas Cavaleri. Difeso dal legale Lara Amata, il giovane, già sottoposto a misura restrittiva per questi fatti, ha affrontato il dibattimento davanti al giudice Flavia Tornetta, che ha emesso un dispositivo di condanna, dopo un'istruttoria nel corso della quale sono stati analizzati anche particolari delle immagini di videosorveglianza delle attività colpite. Cavaleri entrò per rubare in due circoli del tennis e in un bar, a Macchitella, e in un'attività commerciale della rotonda est. Quando non trovava nulla da portare via, secondo gli inquirenti, danneggiava le attività. Avrebbe rubato denaro, tablet, consolle per videogiochi e una bicicletta elettrica. La procura ha concluso per la piena responsabilità, chiedendo la condanna. La difesa ha fatto rilevare che non tutti gli episodi ricostruiti dai pm e dai poliziotti del commissariato si conclusero con veri e propri furti. Una delle contestazioni a suo carico è venuta meno per la remissione della querela da parte di uno degli esercenti preso di mira.