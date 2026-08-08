Lunedi i calendari di Serie D, debutto in coppa a Licata

Prima del rientro sono previste due amichevoli. Certa quella con l'Akragas il 13 agosto

Gela. Ultima settimana di ritiro per il Gela calcio a Riesi. La squadra continua ad allenarsi agli ordini di Fabio Comandatore. Prima del rientro sono previste due amichevoli. Certa quella con l'Akragas il 13 agosto. Intanto si definisce la rosa. Il giovane portiere greco si e_ aggregato alla squadra da due giorni. Avviati i contatti per il ritorno del difensore Christian Argentati che aumenterebbe la rosa degli under. Lunedi pomeriggio intanto saranno svelati i calendari del campionato di Serie D. Esordio in Coppa Italia il 23 agosto con il Licata.