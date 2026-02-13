L’ultimo saluto ad Antonino Zichichi, anche il presidente Mattarella ai funerali

Il feretro è arrivato alle 16 nel piazzale antistante la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma.

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è giunto alla Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma per partecipare ai funerali solenni del fisico siciliano Antonino Zichichi. Presenti per il governo il ministro dell’Università e della ricerca scientifica Anna Maria Bernini e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il feretro è arrivato alle 16 nel piazzale antistante la Basilica. Sarà monsignor Marcelo Sánchez Sorondo a celebrare i funerali solenni dello scienziato e divulgatore morto all’età di 96 anni.

