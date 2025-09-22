Quotidiano di Gela

Luca Sammartino nuovo assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale ed alla Pesca mediterranea

Il presidente Schifani lo ha nominato oggi nuovo assessore all'Agricoltura, allo Sviluppo rurale ed alla Pesca mediterranea.

A cura di Redazione Redazione
22 settembre 2025 19:36
Luca Sammartino nuovo assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale ed alla Pesca mediterranea -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – Luca Sammartino torna nella giunta di governo della Regione. Il presidente Schifani lo ha nominato oggi nuovo assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale ed alla Pesca mediterranea. Domani giurerà in Aula. “Siamo contenti e certi che la sua presenza nel governo siciliano contribuirà a far crescere i vasti settori dell’agroalimentare e della pesca che sono pilastri fondamentali della crescita e del pil siciliano. Sammartino è persona competente e di grande acume politico, svolgerà il suo ruolo con la passione di sempre. A lui i nostri migliori auspici di buon lavoro”, afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela