Lotta contro il tumore al seno, per una sera municipio colorato di rosa

Forte e vicina la presenza delle istituzioni cittadine

Gela. Ieri sera, la facciata principale di Palazzo di Città è stata illuminata di rosa, accendendo simbolicamente i riflettori sul mese internazionale della prevenzione e della lotta contro il tumore al seno. Un'iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza fondamentale della diagnosi precoce. All'evento hanno presenziato i rappresentanti locali dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, guidati dalla referente Graziella Condello, insieme a numerosi associati. Forte e vicina la presenza delle istituzioni cittadine, con la partecipazione del sindaco Terenziano Di Stefano, dell'assessore alla sanità Filippo Franzone e dei membri della commissione consiliare sanità, il presidente Floriana Cascio e i componenti Mariagrazia Fasciana e Armando Irti. La loro presenza ha sottolineato l'impegno comune tra amministrazione, mondo della ricerca e cittadinanza nella battaglia contro le patologie oncologiche. La serata è poi proseguita in seconda battuta presso la sala convegni "Sabìa", dove si è tenuto il dibattito "Abbracciati nel sogno", un evento organizzato da Tiziana De Maria.