L'Orizzonte parteciperà al Palio dell'Alemanna

Parteciperanno al Palio dell’Alemanna

Gela. “Non solo sport, per una reale inclusione sociale”: questo l’incipit breve ma significativo dell’ASD Orizzonte per comunicare che, per il quarto anno, parteciperà al Palio dell’Alemanna. Diciannove componenti dell’associazione, nell’arco della stagione estiva, si sono esercitati con tamburi per l’evento. Alcuni di loro si esibiranno con essi, coordinati da Renzo Aliotta. Altri, invece, con addosso costumi dell’epoca, lo faranno con la danza medievale, diretti da Silvana Palumbo. Entrambe le performance verranno eseguite da persone con disabilità e non, a dimostrazione che l'inclusione è possibile in ogni contesto ed in ogni occasione. Questi i partecipanti: Angelo Cassarino, Mario Pizzardi, Giuseppe Trubia, Andrea D'Arma, Nuccio Samà, Emanuela Venosi, Consuelo Ferrara, Mario Palmeri, Armando Sciascia, Giovanni Murvana, Renzo Aliotta, Graziano Bennici, Natale Saluci, Franco Palmeri, Silvana Palumbo, Ignazio Palmeri, Gianfranco Cassarino, Emanuele Barone, Thomas D'Angeli.