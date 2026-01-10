Lorefice, "rafforzare aeroporto Comiso e completare i lotti locali della Gela-Siracusa"

Sono i due punti fondamentali richiamati oggi dal senatore Pietro Lorefice, durante un sopralluogo all'aeroporto comisano

Gela. Rafforzare l'aeroporto di Comiso e allo stesso tempo concentrare risorse sull'infrastrutturazione, con i lotti locali della Gela-Siracusa. Sono i due punti fondamentali richiamati oggi dal senatore Pietro Lorefice che, insieme a una delegazione parlamentare M5s, ha fatto visita all'aeroporto comisano. "Garantire mobilità e continuità territoriale significa garantire pari diritti a tutti gli italiani. Per questo oggi abbiamo visitato l’aeroporto di Comiso, per verificare lo stato dell’aerostazione e rilanciare il tema dei collegamenti aerei, fondamentali per lo sviluppo del sud-est siciliano. Nel successivo confronto dedicato alle infrastrutture abbiamo ribadito una priorità concreta - dice il senatore - completare i due lotti della Siracusa–Gela, da Modica fino a Gela, un’opera strategica per migliorare i collegamenti, rendere più accessibile lo scalo di Comiso e sostenere l’economia locale. Il sud non può essere lasciato indietro: servono investimenti utili, programmazione e tempi certi”. Molto dipenderà dai fondi da stanziare in un progetto viario che si perde nei decenni. L'aeroporto di Comiso, al quale bisognerà dare sbocchi importanti quanto a voli e collegamenti, è invece ormai da ritenere punto di riferimento per il territorio gelese. Negli scorsi mesi, l'amministrazione comunale ha avanzato la proposta di ingresso nella compagine societaria che controlla la struttura.