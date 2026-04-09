Lorefice, "governo insegue ponte di Salvini ma per la tratta Gela-Messina servono otto ore"

Lorefice rilancia la questione

Gela. Infrastrutture viarie e di collegamento quasi del tutto assenti sul territorio. Lo ha ribadito il senatore M5s Pietro Lorefice. “Ho smontato in aula l’ennesima risposta evasiva del governo: per un viadotto crollato nel 2011, nel 2026 mancano ancora 60 milioni di euro per completare l’opera, nonostante risorse già individuate nel 2019 e aggiornate nel 2022 anche con il Pnrr. Oggi per percorrere la tratta ferroviaria Gela–Messina, servono tra le 7 e le 8 ore; per raggiungere Roma si arriva fino a 16-18 ore. Nel frattempo, i voli nei periodi di punta toccano anche i 500 euro. Altro che infrastrutture strategiche: questa è un’isola isolata. Prima di inseguire il ponte “Matteo I da Pontida”, si garantiscano mobilità e diritti essenziali ai cittadini”, ha detto.