"Logica dei favori non appartiene ai nostri valori", Spazio Civico e Una Buona Idea: "Serve trasparenza"

I civici prendono una posizione netta davanti all'inchiesta sulla presunta corruzione

Gela. “Una ferita profonda alla fiducia collettiva”. I riverberi dell'inchiesta della procura di Caltanissetta, che coinvolge direttamente il parlamentare Ars Michele Mancuso, accusato di corruzione, vengono attentamente analizzati dal gruppo dirigente di “Spazio civico”, la rete fuori dai partiti della quale fanno parte anche il sindaco Terenziano Di Stefano e il gruppo di “Una Buona Idea”. “Ci sono momenti in cui la politica smette di essere solo confronto e diventa scelta morale. Momenti in cui il silenzio non è prudenza, ma complicità. Quanto sta emergendo nella nostra amata Sicilia, con la richiesta d’arresto che coinvolge l’onorevole Mancuso, ci chiama a una riflessione profonda e a una presa di posizione chiara. Non spetta a noi sostituirci alla magistratura, ma spetta a noi, oggi più che mai, affermare da che parte stiamo. Noi siamo lontani anni luce da un’idea di politica ridotta a scambio, da una politica piegata al baratto di favori, da una politica che tratta il consenso come merce e il potere come proprietà privata. Siamo lontani da chi confonde il mandato pubblico con l’interesse personale.Siamo lontani da chi usa le istituzioni non come servizio, ma come strumento. La corruzione non è solo un reato: è una ferita profonda alla fiducia collettiva, è il tradimento di chi crede che la politica possa ancora essere cura, visione, responsabilità. È la negazione stessa del bene comune. Spazio Civico nasce e vive per l’esatto contrario. Per una politica che non compra e non si vende. Per una politica che non promette in cambio, ma costruisce insieme. Per una politica che ha il coraggio della trasparenza, anche quando costa. Questa è la politica in cui crediamo. Questo è lo spazio che vogliamo continuare ad abitare”, fanno sapere da “Spazio Civico”. Anche il gruppo di “Una Buona Idea” prende una posizione netta. “Prendiamo atto con preoccupazione delle notizie giornalistiche relative alla richiesta di misure cautelari avanzata dalla procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti del deputato regionale Mancuso e di altri soggetti nell’ambito di un’inchiesta per presunte ipotesi di corruzione e truffa aggravata in relazione a fondi pubblici regionali. Secondo l’accusa formulata dalla magistratura, è contestata, tra l’altro, la presunta ricezione di denaro per favorire l’ottenimento di contributi pubblici da parte di un’associazione privata e sono state eseguite perquisizioni e sequestri preventivi di somme ritenute provento illecito. Pur nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza, basilare in uno Stato di diritto, non possiamo ignorare come fatti di questa natura, che coinvolgono rappresentanti delle istituzioni, producano un profondo effetto di disorientamento e sfiducia nella cittadinanza, già stanca di vicende che minano la credibilità della politica. Quando l’opinione pubblica percepisce opacità, conflitti di interesse o comportamenti illeciti, cresce il distacco nei confronti della partecipazione democratica e dell’impegno civico. Il movimento “Una Buona Idea” ritiene che la politica debba tornare ad essere espressione di valori forti quali trasparenza, moralità pubblica e servizio ai cittadini, e non ambiente in cui possano insinuarsi ombre di sospetti o comportamenti che ledono la fiducia collettiva. In questo contesto, desideriamo ribadire un ringraziamento sincero alla magistratura e agli organi giudiziari impegnati nell’accertamento dei fatti, per il lavoro rigoroso, autonomo e imparziale che svolgono quotidianamente nell’interesse della legalità e della tutela delle istituzioni democratiche. Il contrasto ad ogni forma di illegalità è un presidio fondamentale per la credibilità della nostra comunità politica e civile. Il nostro movimento continuerà a promuovere una politica etica, responsabile e trasparente, invitando tutti i rappresentanti delle istituzioni ad operare con la massima correttezza e con il più alto senso di responsabilità verso la collettività”, sottolineano i civici di “Una Buona Idea”.