"Lode&Adorazione", la testimonianza di un ex detenuto: "La mia vita è cambiata con il Signore"

La manifestazione Gospel "Lode&Adorazione"

Gela. Una serata all’insegna della musica, della spiritualità e delle storie di autentica rinascita. La manifestazione Gospel "Lode&Adorazione" ha fatto registrare non solo un'ampia partecipazione di pubblico, ma ha saputo toccare i cuori dei presenti grazie a un profondo momento di riflessione, legalità e testimonianza. Il cuore pulsante dell'evento, oltre alle vibranti note della musica cristiana, è stato il racconto di una vita radicalmente trasformata. Sul palco, a testimoniare questo percorso di liberazione, è salito un ex detenuto e alcolista, affiancato dal suo legale, l'avvocato Nunzia Tosto. L'Avvocato Tosto ha aperto una preziosa finestra sulla complessa realtà del vissuto del suo assistito, illustrando i vari scenari legali e umani che si sono succeduti nel tempo e che hanno preparato il terreno e permesso questa straordinaria rinascita. Un intervento che ha evidenziato come il percorso della giustizia umana possa intrecciarsi positivamente con il recupero sociale e morale dell'individuo. Subito dopo, l'intensa e commovente testimonianza diretta del protagonista. "Da quando ho dato la mia vita al Signore, tutto è veramente cambiato", ha detto con profonda emozione. "Il Signore mi ha liberato dalla schiavitù dell'alcol e da un cattivo modo di vivere che mi stava distruggendo, donandomi una nuova dignità e una pace mai provata prima". La sua storia, arricchita dalla prospettiva tecnica e umana del suo legale, ha offerto a tutta la cittadinanza un messaggio potente: non esiste abisso dal quale non si possa risorgere quando si incontra l'amore di Dio e si sceglie la via del cambiamento. La manifestazione ha così confermato il suo profondo valore non solo culturale e musicale, ma soprattutto sociale e spirituale, ponendosi come un faro di speranza per l'intera comunità. L'organizzazione ringrazia calorosamente l'avvocato Nunzia Tosto per il suo prezioso contributo, tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento e la cittadinanza per il calore dimostrato.