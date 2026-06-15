"Lode&adorazione", la testimonianza della stilista Di Miceli

L'incontro si è concluso tra la commozione e gli applausi dei presenti

Gela. L’ultimo appuntamento di "Lode&adorazione" ha visto come protagonista Alessandra Di Miceli, stimata stilista di accessori moda, che ha condiviso con il pubblico in piazza Umberto I un racconto intimo e profondo sul modo in cui Dio si è rivelato nella sua vita, trasformandola radicalmente. Durante il suo intervento, la stilista ha ripercorso le tappe di questo cammino spirituale, iniziato circa due anni fa con la decisione di varcare per la prima volta la soglia di una chiesa evangelica. Un impatto che Di Miceli ha definito immediato e travolgente. "Ho sentito fin da subito l'amore di Dio", ha detto. Continuando a frequentare la comunità e approfondendo la lettura dell'Evangelo, la stilista ha vissuto una profonda crescita interiore, che l’ha portata a una riflessione sincera sul proprio passato religioso. "Se l'avessi conosciuto prima! La gioia che il Signore mi ha donato non l'avevo mai provata in passato, nemmeno quando frequentavo assiduamente la chiesa ufficiale. Da quando vivo l'Evangelo, la mia vita è gioiosa e benedetta", ha detto inoltre. La testimonianza si è poi spostata sul piano professionale e creativo. Alessandra Di Miceli ha infatti voluto dedicare un ringraziamento speciale al Creatore per il proprio successo nel mondo della moda, ridefinendo il proprio talento non come un merito personale, ma come una benedizione dall'alto. "Oggi riconosco che Dio mi ha dato un dono e il merito di tutto questo lo devo solo a lui", ha continuato. L'incontro si è concluso tra la commozione e gli applausi dei presenti, confermando l'impatto positivo di queste serate, nate con l'obiettivo di condividere messaggi di speranza, fede e autentica rinascita spirituale attraverso la parola di Dio.