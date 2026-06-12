"Lode&Adorazione", ancora testimonianze da chi ha scelto Dio

L'iniziativa in piazza Umberto I

Gela. Una folla attenta e partecipe in Piazza Umberto I per ascoltare la testimonianza della professoressa Elena Minacori, nell'ambito della manifestazione "Lode&Adorazione". Un racconto intimo e potente che ha toccato il cuore dei presenti, incentrato su un momento di profonda crisi superato attraverso la fede e l'intervento divino. Durante il suo intervento all'aperto, la professoressa Minacori ha condiviso un episodio cruciale della sua esistenza, un'esperienza tangibile che ha segnato una svolta nel suo percorso spirituale. "Dio si è rivelato nella mia vita spegnendo l’incendio che si era propagato", ha detto con profonda commozione, descrivendo come la protezione e la risposta del Signore si siano manifestate proprio nel momento del massimo pericolo e del bisogno. Nel corso della sua testimonianza, la docente ha voluto esprimere una profonda gratitudine per il proprio percorso di fede quotidiano, dichiarando che la comunità evangelica guidata dal pastore Angelo Gabriele d'Alessandro, che lei frequenta regolarmente, rappresenta un punto di riferimento fondamentale, capace di farla sentire sempre in una costante e profonda connessione con Dio. L'evento in piazza ha offerto a tutta la cittadinanza un messaggio di speranza, fiducia e certezza nell'amore di Dio che interviene e soccorre, testimoniando l'importanza della comunione fraterna e della guida spirituale nel cammino cristiano. Durante la terza serata, è stata particolarmente toccante la testimonianza di Florentina, una giovane donna romena, che ha condiviso con i presenti il racconto del suo cammino spirituale e di come ha abbracciato la fede evangelica. Florentina ha raccontato di essere cresciuta seguendo la tradizione religiosa ortodossa. Tuttavia, la svolta nella sua vita è avvenuta attraverso l'incontro diretto e personale con le Sacre Scritture: leggendo la Bibbia, infatti, ha iniziato a percepire che c'era qualcosa che non risuonava profondamente con la verità biblica nel suo precedente percorso. Accostandosi con cuore aperto all'Evangelo, ha compreso che la vera vita spirituale non si fonda su ritualità umane, ma sulla viva voce di Dio. Attraverso lo studio della Sua Parola e una costante vita di preghiera, ha sperimentato una profonda rigenerazione spirituale, potendo testimoniare con gioia e gratitudine di essere rinata a nuova vita in Cristo Gesù.