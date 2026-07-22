Loculi, primi sì a progetti per ampliamenti: Giorrannello, "è una pianificazione concreta"

Soprattutto il cimitero Farello, inoltre, necessita di attività di manutenzione, come segnalato anche in video resi pubblici

Gela. Arrivano i primi sì tecnici a progetti di ampliamento per i loculi a Farello. Uno sviluppo permesso dagli emendamenti che mesi addietro vennero approvati dal consiglio comunale rispetto al regolamento sulle confraternite. Il consigliere M5s Massimiliano Giorrannello da tempo lavora sul tema, sviluppato anche dalle commissioni affari generali e ambiente. “Grazie agli emendamenti sul regolamento delle confraternite, che consentono l’ampliamento dei loculi, sono stati approvati i primi progetti: un risultato che testimonia la solidità di una programmazione che sta prendendo forma con ordine e visione. Questo avanzamento è frutto di un lavoro intenso e costante che ho portato avanti insieme al sindaco, al segretario generale e al settore ambiente, in un confronto continuo che ha permesso di costruire una linea amministrativa chiara, coerente e orientata alle esigenze della comunità. La collaborazione tra queste figure istituzionali ha reso possibile un percorso condiviso che, a breve, porterà alla presentazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, pensato per rendere più moderni, trasparenti e funzionali tutti i processi legati ai servizi cimiteriali. La pianificazione già avviata guarda lontano: abbiamo impostato interventi che consentiranno all’amministrazione una programmazione di almeno quindici anni, garantendo stabilità, ordine e capacità di risposta nel tempo”, dice Giorrannello. “Pur consapevoli che il dissesto limita la possibilità di effettuare manutenzioni strutturali di grande portata, continuiamo a operare con responsabilità per assicurare la sicurezza dei luoghi, utilizzando al meglio le risorse disponibili e mantenendo alta l’attenzione su un settore che merita cura e rispetto”, aggiunge. Soprattutto il cimitero Farello, inoltre, necessita di attività di manutenzione, come segnalato anche in video resi pubblici.