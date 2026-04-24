Loculi e i lavori nell'area esterna di "Macchitella Lab": nuove variazioni bilancio
Ancora variazioni di bilancio in aula
Gela. L'assenza di un bilancio, almeno fino a quando non arriveranno determinazioni precise dal ministero si quello stabilmente riequilibrato, continua ad alimentare l'esigenza di variazioni per non perdere fondi già acquisiti dal municipio. Lunedì prossimo, il consiglio si riunisce, in seduta urgente, per valutare due variazioni. La convocazione è stata diramata dal presidente Paola Giudice. La prima variazione riguarda i fondi per la realizzazione di sepolcreti comunali, importanti per evitare situazioni emergenziali, data la scarsità di loculi comunali. I consiglieri dovranno vagliare una seconda variazione di bilancio, destinata invece a garantire gli 860 mila euro dell'accordo con Eni, da destinare ai lavori dell'area esterna di "Macchitella Lab", l'ex casa albergo Eni riconvertita a polo della formazione. L'accordo per le somme fu sottoscritto sul finire dello scorso anno.