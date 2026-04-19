Locali e lidi, Di Stefano "ecco come richiedere permessi per serate": Confcommercio Ascom, "fare chiarezza"

Procedure per l'autorizzazione delle serate estive

Gela. In vista della stagione estiva 2026, il sindaco Terenziano Di Stefano informa tutti i gestori di locali, stabilimenti balneari, lidi, bar, club e strutture ricettive che intendano organizzare serate danzanti, eventi musicali o manifestazioni di intrattenimento, sia a pagamento che gratuite, sia con affluenza inferiore che superiore alle 200 persone, che è obbligatorio richiedere preventivamente le prescritte autorizzazioni. Queste attività rientrano tra le manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento disciplinate dalla normativa vigente (artt. 68 e seguenti del Tulps) e sono soggette a presentazione di Scia o a rilascio di specifica autorizzazione, a seconda dei casi. Si precisa che le richieste non devono più essere presentate al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, bensì esclusivamente tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) del Comune di Gela, attraverso il portale istituzionale. I gestori sono pertanto invitati a:

- Collegarsi al sito ufficiale del Comune di Gela;

- Accedere alla sezione Suap;

- Scaricare la modulistica relativa alle manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento;

- Presentare la pratica secondo le modalità telematiche previste.

L’organizzazione di eventi in assenza delle necessarie autorizzazioni comporta:

- la sospensione immediata dell’evento o dell’attività;

- l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie rilevanti;

- eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Si raccomanda pertanto di presentare le istanze con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, al fine di consentire agli uffici competenti di effettuare le verifiche necessarie.

Per ogni chiarimento o supporto nella predisposizione delle pratiche, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici Suap del Comune di Gela.

Da Confcommercio Ascom il presidente Francesco Trainito fa sapere che "nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze di sicurezza, riteniamo tuttavia importante che agli operatori economici venga garantito un quadro chiaro, semplice e facilmente applicabile, così da consentire una corretta programmazione delle attività. Le imprese del settore, in particolare pubblici esercizi e attività turistiche, rappresentano un elemento centrale per la vitalità economica e sociale della città, soprattutto durante la stagione estiva. Per questo motivo, è fondamentale evitare situazioni di incertezza che possano rallentare o scoraggiare l’organizzazione di iniziative. Confcommercio Ascom Gela auspica che, in tempi brevi, possano essere fornite indicazioni operative puntuali su: tipologie di autorizzazioni richieste; modalità di presentazione delle istanze; tempistiche di rilascio; eventuali differenziazioni tra eventi occasionali e attività continuative. Riteniamo utile, in questa fase, avviare un confronto costruttivo tra amministrazione comunale, uffici competenti e associazioni di categoria, al fine di definire procedure condivise e sostenibili. L’obiettivo deve essere quello di coniugare il rispetto delle regole con la necessità di sostenere le imprese locali creando le condizioni per una stagione estiva dinamica, organizzata e attrattiva. Confcommercio Ascom Gela conferma la propria disponibilità a collaborare per individuare soluzioni che garantiscano equilibrio tra sicurezza, sviluppo economico e vivibilità del territorio".