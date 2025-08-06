Lo Straight Jazz Quartet: Tradizione e Innovazione a Gela

Una vera e propria immersione nello spirito del jazz, interpretato con maestria da quattro artisti che sanno far vibrare ogni nota di significato.

Gela. Alle 21:15, nell’affascinante cornice delle Mura Federiciane – Plesso S. Maria di Gesù a Gela (CL), il pubblico avrà l’occasione di assistere a una performance jazz di altissimo livello: protagonista della serata sarà lo Straight Jazz Quartet, una formazione siciliana che si è imposta nel panorama jazzistico nazionale per il suo stile raffinato, la coesione artistica e la potenza espressiva.

Composto da Marco Caruso al sax (contralto e soprano), Gaetano Spartà al pianoforte, Alberto Amato al contrabbasso e Marcello Arrabito alla batteria, il quartetto unisce musicisti provenienti da differenti esperienze musicali. Ciò che li accomuna è una visione condivisa del jazz come linguaggio vivo, in continua evoluzione, e una profonda intesa artistica che si percepisce in ogni nota.

Lo Straight Jazz Quartet si è distinto nel tempo per la qualità delle sue esecuzioni, tanto da conquistare il primo posto nella Seconda Edizione del Contest Teano Jazz Festival, un riconoscimento che conferma la maturità e l’originalità della proposta musicale del gruppo.

Il repertorio del quartetto è ampio e variegato: spazia da brani originali a composizioni moderne fino ai grandi classici del jazz. Con disinvoltura e sensibilità, la band attraversa diversi stili – dall’hard-bop alle influenze più contemporanee – offrendo al pubblico un’esperienza sonora sempre fresca e coinvolgente.

Uno degli elementi chiave dello Straight Jazz Quartet è l’interplay, ovvero il dialogo costante tra i musicisti. Questo ascolto reciproco dà vita a un flusso musicale dinamico e imprevedibile, in cui l’improvvisazione si fa veicolo di spontaneità, emozione e connessione profonda.

Lo Straight Jazz Quartet ha calcato i palchi di jazz club intimi e prestigiosi festival, conquistando ovunque pubblico e critica con performance cariche di energia, eleganza e passione. Ogni concerto è un’occasione per riscoprire il jazz in una veste autentica ma mai nostalgica, grazie a una proposta musicale che fonde rispetto per la tradizione e ricerca innovativa.

Chi parteciperà alla serata del 7 agosto potrà lasciarsi trasportare in un viaggio musicale intenso, fatto di tecnica sopraffina, virtuosismi controllati e momenti di pura poesia sonora. Una vera e propria immersione nello spirito del jazz, interpretato con maestria da quattro artisti che sanno far vibrare ogni nota di significato.