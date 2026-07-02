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Lo schianto stradale alle porte della città, Franco Emmanuello non ce l'ha fatta: è morto

Nonostante la sottoposizione a un delicato intervento chirurgico, le conseguenze riportate nello schianto si sono dimostrate fin troppo gravi

A cura di Redazione Redazione
02 luglio 2026 19:39
Lo schianto stradale alle porte della città, Franco Emmanuello non ce l'ha fatta: è morto - Franco Emmanuello
Franco Emmanuello
Gela
Cronaca
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Gela. A metà giugno era stato coinvolto in un grave incidente stradale, alle porte della città, lungo la Gela-Catania. Trasferito in una struttura ospedaliera di Palermo, non ce l'ha fatta Franco Emmanuello (76 anni). Nonostante la sottoposizione a un delicato intervento chirurgico, le conseguenze riportate nello schianto si sono dimostrate fin troppo gravi. Al momento dello schianto stradale, viaggiava a bordo di una Peugeot che ha impattato con un'altra vettura.

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