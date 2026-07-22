Lo chef siciliano Natale Giunta lancia il nuovo progetto City Milano

Cinque aperture tra Palermo, Roma e Milano e una prossima a Taormina, nel 2027.

PALERMO (ITALPRESS) – Cinque aperture tra Palermo, Roma e Milano e una prossima a Taormina, nel 2027. Lo chef Natale Giunta, che ha iniziato dalla natia Termini Imerese, alle porte di Palermo, la sua avventura imprenditoriale nel mondo della ristorazione, ha più che quintuplicato, dalla pandemia ad oggi, il fatturato delle sue aziende fino a raggiungere i 17,37 milioni di euro, dando lavoro a 351 dipendenti. Al Citysea nel capoluogo siciliano, nel nuovo quartiere del Molo Trapezoidale, ha presentato il nuovo progetto City Milano che aprirà a settembre e i dati relativi alla crescita del gruppo.

City Milano, il primo locale nel nord Italia dello chef Natale Giunta, si trova presso il Tivoli President Milano Hotel. Situato in Largo Augusto 10, a pochi minuti a piedi dal Duomo, dal Teatro alla Scala e dalla Galleria Vittorio Emanuele II, gode di una posizione privilegiata nei pressi del Quadrilatero della Moda, tra via Montenapoleone e via della Spiga. Ha preso il posto dello storico NH Collection Milano President ed è stato totalmente rinnovato, sotto la direzione dell’interior designer Rodrigo Izquierdo, dal marchio di lusso Tivoli Hotels & Resorts, fondato a Lisbona nel 1933 e oggi parte del gruppo Minor Hotels, con un portfolio di oltre 640 strutture e resort in 63 Paesi. L’edificio è un esempio dell’architettura moderna milanese, progettato dagli architetti Luigi Figini e Gino Pollini, protagonisti del Razionalismo italiano.

“Era nostra volontà presentare anche a Palermo, il nuovo progetto City Milano, per coinvolgere il territorio dove l’azienda è nata e dove è localizzata – è il commento di Natale Giunta, chef e fondatore di quattro locali tra Palermo, Roma e Milano -. Stiamo esportando il nome della Sicilia in modo sano, senza interventi delle banche o di investitori esteri. La nostra formula parte dalla ricchezza della cultura gastronomica siciliana, con la ricerca di ingredienti eccellenti, una cura spasmodica per i dettagli e per la qualità che incontra luoghi unici che completano l’offerta”.

Questi i numeri del gruppo creato dallo Chef Natale Giunta, rispetto a fatturato e dipendenti, dal Covid ad oggi. La società più antica, Top Cucina Eventi srl che dal 2023 gestisce Citysea Palermo, e prima ancora Castello a mare, è passata, tra il 2021 al 2025, da 2,85 a 10,77 milioni di euro. I dipendenti erano 65 al 31/12/2021 e sono 189 alla fine del 2025. La società Hospitality srl, che gestisce Oro Bistrot di Roma, inaugurato nel 2019 e situato all’ultimo piano dell’hotel 5 stelle NH Collection Fori Imperiali davanti al Vittoriano, è passata da 1,1 milioni nel 2021 a 4,2 milioni nel 2025. I dipendenti nel 2025 sono 42.

Più recente è la società No Limits Service srl, che gestisce dal 2025 Antèla, ristorante e cocktail bar con giardino urbano situato all’interno dell’NH Collection Roma Centro, nel quartiere Prati di Roma, a ridosso di Città del Vaticano e della Basilica di San Pietro. Il fatturato è passato da 980.000 euro nel 2022 a 2,4 milioni nel 2025. I dipendenti sono 39.

L’azienda neonata Maggi srl, che gestisce City Milano, con vista Duomo, conta già 51 dipendenti e aprirà a settembre 2026. Il gruppo vanta in totale, con dati riferiti al 2025, 351 dipendenti (compresi i 51 di Milano del 2026) e un fatturato complessivo di 17,37 milioni di euro. Tra i progetti futuri c’è City Taormina che vedrà la luce nel 2027.

– Foto Antonio Chinnici –

(ITALPRESS).