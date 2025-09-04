LND Sicilia, Morgana “Nuova stagione al via con grande entusiasmo”

PALERMO (ITALPRESS) & & aspettiamo tante cose buone da questa nuova stagione, che inizia nel segno di un grande impegno da parte di tutti: abbiamo registrato tanto entusiasmo. In Eccellenza non abbiamo avuto alcuna & con

PALERMO (ITALPRESS) – “Ci aspettiamo tante cose buone da questa nuova stagione, che inizia nel segno di un grande impegno da parte di tutti: abbiamo registrato tanto entusiasmo. In Eccellenza non abbiamo avuto alcuna ‘perdita’, con soltanto due ripescaggi, per una carenza organica e per il ritorno del Gela in Serie D”. Lo sottolinea il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana, a margine della presentazione della stagione sportiva 2025/26, tenutasi nella sede del Comitato regionale Lnd a Ficarazzi. “Le società hanno adempiuto ai loro obblighi in maniera brillante e la stessa cosa stiamo registrando nei campionati di Promozione, Prima e Seconda categoria – continua Morgana -. Lavoriamo molto anche con le delegazioni provinciali per i campionati di Terza categoria. Nel calcio femminile porteremo 16-17 squadre, in Serie C1 e C2 di calcio a 5 siamo in overbooking: siamo andati al di là dei bilanci di previsione”.

“Si preannuncia una stagione esaltante e densa di soddisfazione, ma raccomando a tutti di tenere sempre basso il livello di tensione: il calcio è bello perché deve essere combattuto e dinamico, ma allo stesso tempo bisogna rispettare le regole. Noi siamo un organismo che fa della legalità il proprio punto di partenza, quando si entra in un campo di calcio vanno rispettate le regole e a questo non intendiamo assolutamente rinunciare: auguro a tutti una stagione nel segno della lealtà, della trasparenza e dell’etica, per noi valori assolutamente irrinunciabili”, aggiunge il numero uno di Lnd Sicilia. “Dal nostro calcio devono stare fuori i violenti e non bisogna dare spazio a episodi spiacevoli, come quelli che purtroppo abbiamo registrato nella scorsa stagione: vogliamo costruire luoghi frequentabili dalle famiglie, dove prevalgano i nostri valori di riferimento e vengano allontanati coloro che danneggiano un sistema meraviglioso”, conclude Morgana.

