LND Sicilia, Morgana “Chiudiamo un 2025 ricco di successi”

PALERMO (ITALPRESS) & Le Final Four di Coppa Italia di Serie C1 di calcio a cinque si svolgeranno a Palermo, segnando il ritorno dell& nel capoluogo siciliano dopo diversi anni. Una scelta che si inserisce nella strategia itinerante del

PALERMO (ITALPRESS) – Le Final Four di Coppa Italia di Serie C1 di calcio a cinque si svolgeranno a Palermo, segnando il ritorno dell’evento nel capoluogo siciliano dopo diversi anni. Una scelta che si inserisce nella strategia itinerante del Comitato Regionale Sicilia, da sempre orientata a valorizzare territori diversi, privilegiando strutture adeguate e contesti organizzativi solidi.

A sottolineare il valore dell’appuntamento è il presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, Sandro Morgana, che rivendica con soddisfazione la candidatura del Palermo Calcio a5 e l’affidamento dell’organizzazione a figure di comprovata esperienza. “Oggi ritorniamo a Palermo, c’è stata la candidatura del Palermo Calcio a 5 e sono contento che siamo qua, che siamo con l’amico Messeri al quale ho affidato l’organizzazione di questo evento. Sto vedendo che tutto nasce nella maniera migliore, con una conferenza stampa ben organizzata”, afferma Morgana. L’evento, in programma il 3 e il 4 gennaio, promette di offrire “un’atmosfera certamente delle migliori”, inserendosi nel bilancio complessivo di un 2025 che il presidente definisce particolarmente positivo.

“Concludiamo un 2025 che è stato ricco di successi, ricco di iniziative, ricco di manifestazioni. Il clou è stato con l’organizzazione del torneo delle Regioni, adesso ripartiamo con la Final Four, speriamo di fare un 2026 che sia ugualmente pieno di successi”. Nel panorama nazionale, la Sicilia si conferma punto di riferimento del futsal. Morgana non ha dubbi: “Siamo la prima regione d’Italia nell’attività di Calcio a cinque, questo ci dà grande soddisfazione, ci dà grande impegno, ci responsabilizza”. Ripercorrendo l’anno appena concluso, il presidente individua proprio nel Torneo delle Regioni l’elemento più significativo del 2025. “È stato un successo incredibile, un successo di tutto il sistema calcistico siciliano. È stata una vittoria di sistema perché abbiamo fatto sistema con la Regione, con i Comuni, con le altre organizzazioni, con le articolazioni della Figc, l’Aiac, l’Aic, l’Aia”, sottolinea Morgana, rimarcando il valore della collaborazione istituzionale e associativa. Accanto ai risultati sportivi e organizzativi, resta alta l’attenzione su uno dei temi più delicati: la violenza negli impianti sportivi.

“La nostra più grande preoccupazione sono le vicende collegate agli atti di violenza che noi monitoriamo sempre in maniera molto attenta”, spiega il presidente. I dati, in questa stagione, sono incoraggianti: “Abbiamo fatto una prima valutazione degli episodi di aggressione all’arbitro, che sono quelli naturalmente più gravi. Ne abbiamo avuti fino ad oggi soltanto quattro, peraltro due non particolarmente gravi”, spiega Morgana. Numeri che collocano la Sicilia tra le regioni più virtuose, come già riconosciuto in passato: “Già è il secondo anno che noi chiudiamo il girone di andata con un risultato veramente soddisfacente. L’anno scorso il Corriere dello Sport ci ha classificati come regione più virtuosa”.

Morgana, tuttavia, invita a non abbassare la guardia: “Non è che soltanto perché ce ne sono quattro siamo diventati virtuosi. Finché ci sarà un solo episodio di violenza nei nostri impianti noi avremo un problema”. Da qui l’impegno costante sul fronte della prevenzione e del controllo: “I nostri nuclei antiviolenza nelle delegazioni provinciali funzionano, stanno funzionando”. Un lavoro quotidiano che accompagna l’attività sportiva e organizzativa di un comitato che, nelle parole del suo presidente, “funziona benissimo sotto tutti i punti di vista”, pur nella consapevolezza che restano “alcune questioni delicate” da affrontare.

-Foto ufficio stampa Lnd-

(ITALPRESS).