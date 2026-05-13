LND Gaming Week, dal 12 al 14 giugno a Catania le finalissime

Dal 12 al 14 giugno 2026, andranno in scena le finali delle principali competizioni Lnd eSport

ROMA (ITALPRESS) – Sarà la Sicilia, con Catania, ad accogliere l’ultimo grande atto della stagione eSportiva 2025/2026 della Figc Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento eSport, per assegnare i titoli nazionali. Dal 12 al 14 giugno 2026, andranno in scena le finali delle principali competizioni Lnd eSport, dal Campionato Élite Pro Club 11 vs 11 alla Lnd eCup, dall’Advance ai campionati eFemminili, fino alla dimensione internazionale della Italy Women’s eCup.

“Per la Sicilia è motivo di soddisfazione ospitare una manifestazione nazionale importante come la Lnd Gaming Week – commenta Sandro Morgana, presidente del Comitato Regionale Figc Lnd Sicilia – Accogliere a Catania le finali delle competizioni Lnd eSport significa valorizzare una realtà in continua crescita, capace di coinvolgere tanti giovani e di promuovere, attraverso il calcio digitale, momenti di aggregazione, confronto e partecipazione. La Lega Nazionale Dilettanti continua a dimostrare grande attenzione verso i linguaggi e gli strumenti attraverso cui le nuove generazioni vivono oggi lo sport. Siamo felici di poter contribuire, come Comitato Regionale Sicilia, alla riuscita di un evento che unisce innovazione, passione sportiva e dimensione sociale”.

“Arrivare alla sesta edizione della Lnd Gaming Week rappresenta per noi motivo di grande orgoglio – commenta invece Santino Lo Presti, coordinatore del Dipartimento Lnd eSport – Questo evento racconta un percorso iniziato nel 2021 e cresciuto stagione dopo stagione grazie al lavoro delle società, dei player, dei Comitati Regionali, dello staff e di una community che continua ad allargarsi. Oggi la Gaming Week non è soltanto il momento conclusivo delle competizioni, ma un luogo dove il calcio digitale incontra inclusione, relazioni, partecipazione e innovazione. La Sicilia e Catania saranno una cornice straordinaria per vivere insieme le emozioni finali di una stagione intensa, che ha confermato ancora una volta la capacità della Lnd eSport di creare connessioni autentiche tra persone, territori e passioni diverse”.

Il programma si aprirà venerdì 12 giugno con la finale del Campionato eFemminile Advance tra Latina e Vesta Academy, seguita dalla finale del Campionato Élite Pro Club 11 vs 11 tra Vesta e Crema 1908 e dalla finale della Lnd eCup. Sabato 13 giugno spazio alla Italy Women’s eCup, con semifinali e finali, e alla fase decisiva del Campionato Advance Pro Club 11 vs 11, con le semifinali Catanzaro-Latina e Cremonese-Perugia, prima della finale per il titolo. Domenica 14 giugno sarà invece la giornata del Campionato eFemminile Élite FUT, con le semifinali Arezzo-Vesta ed Entella-Teramo, seguite dalla finale che assegnerà lo Scudetto di categoria.

– Foto LND Sicilia –

(ITALPRESS)