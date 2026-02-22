Athletic Palermo-Gela 1-1, Aperi illude, pari su rigore dubbio
Biancazzurri senza Petta squalifucato e Sbuttoni infortunato. Arretra Giacomarro. Grande prova dei ragazzi di Misiti
Finisce 1-1 la sfida al Velodromo di Palermo ad alta quota tra Athletic Club e Gela. Nerorosa mai sconfitti nei tre precedenti. Misiti senza Petta e Sbuttoni. tocca a Giacomarro arretrare come centrale. Gela avanti con Aperi, ripreso su rigore contestato nella ripresa da Maurino su rigore.
Primo tempo
2' subito avanti l'Athletic con Mori che ci prova ma tira alto.
8' Clamorosa doppia palla gol per il Gela che ci prova prima con Maltese e' sulla respinta corta Flores si fa ancora murare da Martinez.
9' Ammonito Giacomarro
13' perde palla Teijo e Zalazar dal limite impegna Colace a terra .
15' proteste Gela per una spinta di Sanchez su Maltese in area di rigore.
17 GOL DEL GELA. La sblocca Aperi malgrado il tentativo di Martinez. Gela avanti.
33' deviazione pericolosa di Giacomarro sulla punizione di Zalazar.
36' ammonito Giuliano.
37' Micoli di testa, para Colace.
39' Ancora angolo e ancora Micoli di testa alto.
44' grande occasione per i nerorosa con Giuliano ancora una volta prezioso a salvare sulla linea di porta un gol fatto sul tiro ravvicinato.
Secondo tempo
50' calcio di rigore per l'Athletic. Giuliano trattiene un avversario e per l'arbitro non ci sono dubbi
52' GOL DELL'ATHLETIC PALERMO. Maurino segna l'1-1 su un rigore dubbio.
61' Non ce la fa Tejio al suo posto. Bollino.
60' girata spettacolare di Micoli fuori.
69' fuori Gigante, dentro Sinatra.
75' Rafele di testa, Colace c'è.
76' Palo Athletic con Maurino.
78' Bollino sa buona posizione spara alto .
82' entra Siino, esce Maltese.
85' Rafele di tacco, fuori
90' tiro cross velenoso di Grillo.
92' Eguaseki per Aperi.
95' Occasione Gela con Siino. Bravissimo Martinez in angolo.
97' finisce 1-1, secondo pari del Gela stagionale.
Athletic Club - Gela Calcio 1-1
Athletic Club Palermo: Martinez, Sanchez, Crivello, Mazzotta, Micoli, Maurino, Bonfiglio, Zalazar (20' st Rafele), Bova 13' st Grillo), Mori (2' st Rampulla), Faccetti (44' st Matera). All.: Ferraro.
Gela: Colace, Argentati, Giacomarro, Giuliano, Berto, Gigante (24' st Sinatra), Cangemi, Tejio (16' st Bollino), Maltese (38' st Siino), Flores (28' st Baldeh), Aperi (47' st Eguaseki).All.: Misiti.
Arbitro: Framba di Torino.
Reti: 15' pt Aperi, 7' st Maurino su rigore.
Note: Ammonito Giacomarro, Giuliano, Aperi, Sinatra. Espulso il ds Lo Bianco.