“Live '80”: un tuffo nei mitici anni Ottanta

Gela. Prosegue il cartellone di “Percorsi Musicali – Gela Estate 2025” con un imperdibile appuntamento dedicato alla musica degli anni ’80. Stasera, alle 21.15, alle Mura Federiciane – plesso Santa Maria di Gesù, saliranno sul palco i Just Fun 80 con lo spettacolo “Live ’80 – Viaggio musicale nei mitici anni ’80”.

Un evento carico di energia, colori fluo e grandi successi che hanno segnato un’intera generazione. La band farà rivivere il sound, lo stile e l’atmosfera dell’epoca con un mix travolgente di pop, rock e dance.

La serata è organizzata dall’Associazione Amici della Musica “G. Navarra” di Gela, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana, del Comune di Gela e con il supporto di Ecoplast.



