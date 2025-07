Lituania e Sicilia unite a Ficarra, un Campo estivo dedicato ai ragazzi

MESSINA (ITALPRESS) & Un ponte tra Nord e Sud Europa si costruisce a Ficarra, nel cuore dei Nebrodi, dove la Lituania e la Sicilia si incontrano nel segno dell& dello sport e della solidarietà. Sabato 5 e domenica 6 luglio 2025, il bo

MESSINA (ITALPRESS) – Un ponte tra Nord e Sud Europa si costruisce a Ficarra, nel cuore dei Nebrodi, dove laLituania e la Sicilia si incontrano nel segno dell’amicizia, dello sport e della solidarietà. Sabato 5 e domenica 6 luglio 2025, il borgo messinese ospiterà un evento unico: tra le altre, la celebrazione della Festa Nazionale della Repubblica di Lituania, inserita nel progetto educativo e sportivo sostenuto dal Consolato onorario della Repubblica di Lituania per la Sicilia e promossodall’associazione VSI Hope for Football Lituania-Italia e dal Comune di Ficarra, con il patrocinio dell’Associazione Calciatori e della Lega Nazionale Dilettantistica.

Un’occasione speciale, resa ancora più significativa dalla presenza di dodici ragazzi e ragazze orfani provenienti daKaunas, Trakai e Vilkija, accolti in Sicilia dal 2 al 12 luglio da famiglie del territorio, per vivere un’esperienza profonda di integrazione culturale, sportiva e linguistica.

“È un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore – spiega il console onorario Alessandro Palmigiano – perché incarna i valori della cooperazione, dell’accoglienza e dello scambio autentico tra culture. Ringrazio tutti i soggetti, pubblici e privati ed in particolare l’amministrazione di Ficarra, nella persona del sindaco Ridolfo e dell’assessore Ravì, che hanno reso possibile questo momento di connessione concreta tra popoli, giovani e territori, nonché la comunità dei cittadini lituani”.

Il campo estivo, giunto all’ottava edizione ma per la prima volta ospitato in Sicilia, si fonda sull’impegno di Hope for Football, fondata da Stefano Piciulin, con il supporto dell’allenatore ed educatore Marco Sari. Un progetto no-profit che ha già fatto tappa in molte regioni italiane e che usa il calcio non solo come strumento sportivo, ma come veicolo di relazione, crescita e inclusione. Durante il soggiorno, i giovani lituani parteciperanno ad allenamenti, partite, momenti educativi e attività ricreative, tra cui la colonia marina e visite a luoghi di grande valore naturalistico e paesaggistico, come i laghetti di Marinello e il lago Maulazzo.

Tra le iniziative della grande festa di domenica 6 luglio, che si terrà a partire dalle ore 18 nel centro di Ficarra, nell’ambito della rassegna“Le Vie dei Lancia – Terre dei Sapori”, i festeggiamenti per la festa nazionale della Lituania. Negli anni passati la cerimonia si è svolta a Palermo e approda per la prima volta a Ficarra, con un evento aperto al pubblico e carico di significato simbolico e umano. La serata prevede un ricco programma con area espositiva e culturale dedicata alla Repubblica baltica, degustazioni di piatti tipici lituani, musica, letture, racconti e testimonianze e uno spazio dedicato alle associazioni coinvolte e alla partecipazione attiva dei ragazzi lituani e dei loro coetanei siciliani.

Un’occasione di festa ma anche di riflessione sull’integrazione e sulla solidarietà, resa possibile dalla sinergia tra istituzioni, volontari, famiglie ospitanti e dalla vivace comunità lituana residente in Sicilia, che ha risposto con entusiasmo, mettendo a disposizione tempo, idee e risorse. Questo progetto si inserisce in un percorso di rafforzamento delle relazioni tra Lituania e Sicilia, sostenuto anche dal nuovo volo diretto bisettimanale Catania-Vilnius, operativo dal 5 maggio 2025, che apre nuove rotte per il turismo, la cooperazione culturale, accademica ed economica tra le due realtà.

