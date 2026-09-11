L’Italvolley parte bene agli Europei, 3-0 alla Svezia davanti a Mattarella

NAPOLI (ITALPRESS) - Una serata di festa, emozioni e spettacolo apre il campionato Europeo maschile di volley 2026. Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Ferdinando De Giorgi i...

NAPOLI (ITALPRESS) - Una serata di festa, emozioni e spettacolo apre il campionato Europeo maschile di volley 2026. Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Ferdinando De Giorgi inaugura la competizione con una netta vittoria sulla Svezia, superata 3-0 con i parziali di 25-22, 25-21, 25-17. A fare da cornice al debutto degli azzurri, un'Arena gremita in ogni ordine di posto con 6.000 spettatori. La pioggia, caduta pochi minuti prima del fischio d'inizio, ha costretto gli organizzatori a posticipare l'avvio della gara di 30 minuti, senza però spegnere l'entusiasmo del pubblico. La serata era iniziata con l'esibizione dei Planet Funk, prima di lasciare spazio alla sfida inaugurale. Sugli spalti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dagli applausi dell'intera Arena al momento del suo ingresso, insieme ai ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Abodi e al presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Presenti inoltre il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, il presidente Fivb Fabio Azevedo, il presidente Cev Roko Sikiric e il presidente della Lega Pallavolo Serie A Claudio Durigon, oltre ai vertici istituzionali della città di Napoli, con il sindaco Gaetano Manfredi, e della Regione Campania, con il presidente Roberto Fico.

Sul campo l'Italia ha rispettato i pronostici, imponendosi contro una Svezia capace comunque di mostrare una buona qualità di gioco e guidata in panchina dal tecnico Gido Vermeulen. Gli azzurri hanno costruito il successo attraverso una prestazione solida e ordinata, con capitan Giannelli a dirigere le operazioni e bravo a coinvolgere tutti gli attaccanti. Alla fine per gli azzurri e lo staff la stretta di mano del Presidente Mattarella. Dopo il successo inaugurale, l'Italia si trasferirà domani mattina a Modena, sede della Pool A. Gli azzurri torneranno in campo sabato 12 settembre contro la Grecia.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).