L’Istituto Valsè elegge il primo Baby Sindaco

Gela. Non un semplice progetto scolastico, ma una vera e propria prova generale di cittadinanza attiva. Il 20 febbraio 2026 l’Istituto Suor Teresa Valsè ha celebrato l’insediamento di Federico Brigadieci, primo Baby Sindaco della scuola, dando ufficialmente il via a una nuova esperienza amministrativa tra i banchi. Un’iniziativa che va oltre la simbolica elezione studentesca e si inserisce in un percorso strutturato di educazione alla democrazia che ha coinvolto l’intero corpo docente e gli alunni, dai 5 anni fino alla scuola primaria.

A spiegare il significato profondo del progetto è stata Suor Agata La Rosa, coordinatrice dell’iniziativa, che ha ricordato come per il 2026 l’istituto abbia scelto come filo conduttore il tema dei “Talenti”.Ogni anno la scuola individua un valore guida; quest’anno l’obiettivo è far emergere inclinazioni, capacità e potenzialità di ciascun alunno. L’elezione della baby giunta rappresenta la massima espressione di questo percorso: un’occasione concreta per mettere i propri talenti al servizio della comunità scolastica. Non solo voto, dunque, ma confronto, elaborazione di programmi, dialogo e responsabilità.

Il percorso, durato diversi mesi, si è svolto sotto la supervisione di una commissione composta da genitori con esperienza politica: Lillo Speziale, Gabriele Pellegrino, Alessandra Ascia, Rosario Trainito, Totò Incardona ed Eugenio Catania. I due candidati, Federico Brigadieci e Matteo Vella, hanno animato un confronto serrato ma sempre improntato al rispetto reciproco, dimostrando maturità e senso delle istituzioni. La partecipazione attiva dei bambini ha trasformato l’elezione in un momento di autentica crescita civica.

Ospite d’onore della cerimonia è stato il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, che ha vissuto l’evento con emozione e orgoglio anche nella sua veste di ex allievo dell’istituto. Il primo cittadino ha definito l’iniziativa “una vera lezione di democrazia”, sottolineando l’importanza di far conoscere ai più piccoli il funzionamento delle istituzioni e di formare oggi la coscienza critica dei leader di domani. Un riconoscimento pubblico che rafforza il valore educativo del progetto.

Dopo il giuramento, Federico Brigadieci ha ufficializzato la sua squadra di governo, assegnando deleghe coerenti con le attitudini di ciascun componente:

Matteo Vella – Vice Sindaco

Maria Vittoria Incardona – Assessore agli Eventi

Matteo Cosentino – Assessore allo Sport e Tempo Libero

Luigi Cacciatore – Assessore all’Inclusione e ai Servizi Sociali

Elettra Di Vincenzo – Assessore alla Scuola e Istruzione

Ludovica Gentile – Assessore al Decoro e all’Ambiente

Un’organizzazione che ricalca in miniatura quella comunale, ma con un grande obiettivo: imparare facendo.

Il legame tra la piccola e la grande politica si rafforzerà ulteriormente nelle prossime settimane. Il sindaco Di Stefano ha infatti invitato ufficialmente la baby giunta a Palazzo di Città per una giornata di lavoro insieme alla giunta comunale, tra delibere e simulazioni di gestione delle emergenze cittadine.

Un’esperienza che promette di trasformarsi in una vera palestra di cittadinanza.

L’avventura amministrativa dei ragazzi del Valsè è appena iniziata, ma il messaggio è già chiaro: la democrazia è un talento che va coltivato fin da piccoli. E a Gela, tra entusiasmo e senso delle istituzioni, questo talento sta già dando i suoi primi frutti.