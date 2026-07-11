"L'isola degli inganni", il nuovo romanzo di Maria Elisa Aloisi verrà presentato al Nautico

La presentazione si terrà al club Nautico martedì 14 luglio

Gela. Martedi 14 luglio, dalle ore 18:30, presso il Club Nautico, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Maria Elisa Aloisi, “L’isola degli inganni”. Dopo il successo di "Sto mentendo", torna l’avvocato Ilia Moncada, protagonista di una nuova avvincente storia nella quale indagine, mistero e giustizia si intrecciano sullo sfondo suggestivo di Filicudi. Un’isola che d’estate promette luce, mare e serenità, ma che nasconde silenzi, segreti e verità mai rivelate. È qui che Ilia Moncada, alla ricerca di una pausa da una vicenda personale e da una professione che non concede tregua, si trova coinvolta nella scomparsa di una giovane donna. Tra antiche leggende, reticenze e relazioni segnate da ombre profonde, l’avvocata dovrà attraversare il labirinto delle apparenze per comprendere chi si nasconda davvero dietro le maschere dell’isola e quale verità si celi dietro un delitto avvolto dal mistero. Un nuovo caso per Ilia Moncada, un personaggio capace di leggere l’animo umano e di muoversi sul sottile confine tra ciò che accade e ciò che può essere dimostrato. Sarà un’occasione per incontrare l’autrice, dialogare con lei e condividere una serata dedicata alla letteratura, al racconto e alle suggestioni del legal thriller. Sarà presente l'autrice, Maria Elisa Aloisi, che dialogherà con il giornalista Rosario Cauchi. I saluti saranno portati dal presidente del club Nautico, Savina Catalano, e dal delegato alla cultura, Ilenia Greco.