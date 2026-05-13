Liquidazione consorzi ex Asi, "troppi ritardi anche per Gela": interrogazione Lorefice

Presentata un'interrogazione

Gela. Troppa lentezza burocratica limita il percorso di liquidazione degli ex consorzi Asi. Il senatore M5s Pietro Lorefice ha presentato un'interrogazione parlamentare. "Ho presentato un’interrogazione parlamentare sui ritardi che ancora caratterizzano la liquidazione degli ex Consorzi Asi, con ricadute pesantissime su territori già segnati dalla crisi industriale, come quello di Gela. È inaccettabile che bandi bloccati e lungaggini amministrative impediscano alle imprese dall’investire e dall’avviare nuove attività produttive, frenando sviluppo e occupazione. Ho chiesto al governo quali iniziative intenda assumere, anche in raccordo con la Regione Siciliana, per accelerare le procedure, chiarire le cause dei ritardi ed evitare che inefficienze burocratiche continuino a penalizzare il rilancio produttivo del Mezzogiorno”, dice Lorefice.