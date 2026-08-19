Lions Dance, trionfo al German Open di Stoccarda: Celeste D’Aleo è d’oro

Prestazioni di assoluto rilievo per le atlete dei maestri Antonino e Mirko Runza. Giulia Federico conquista la semifinale e la Top 20 mondiale WDSF, mentre Giorgia Brentino e Aurora Nastasi brillano nella Junior 2

Gela. Si è concluso a Stoccarda il prestigioso German Open, una delle competizioni internazionali più importanti della danza sportiva, e la LIONS Dance dei maestri Antonino e Mirko Runza torna dalla Germania con risultati di grande prestigio.

Sul parquet tedesco si sono sfidate atlete provenienti da tutto il mondo, con categorie che hanno superato i 150 partecipanti. Le rappresentanti italiane della LIONS Dance hanno affrontato una competizione di altissimo livello, riuscendo a ritagliarsi un ruolo da protagoniste.

Nella Junior 2, Giorgia Brentino, alla prima esperienza internazionale della stagione, ha chiuso al 48° posto su 155 atlete, fermandosi a un passo dai quarti di finale. Un risultato significativo considerato l'elevato livello del tabellone.

Ottimo anche il debutto assoluto in Junior 2 di Aurora Nastasi, capace di conquistare la Top 38 su 155 partecipanti, mostrando qualità e personalità nella nuova categoria.

La sorpresa più bella è stata però Giulia Federico. Con una prestazione spettacolare e ricca di personalità, l’atleta ha raggiunto una splendida semifinale, chiudendo la gara nella Top 12 mondiale. Un risultato che le ha permesso anche di entrare ufficialmente nella Top 20 della ranking mondiale WDSF.

Il momento più emozionante della spedizione è arrivato nella Junior 1, dove Celeste D’Aleo ha conquistato il gradino più alto del podio, portando a casa la medaglia d’oro. Un successo straordinario che conferma l’atleta tra le migliori interpreti della categoria a livello internazionale e le vale anche l'ingresso nella Top 10 mondiale WDSF Junior 1.

Grande soddisfazione per i maestri Antonino e Mirko Runza, che hanno sottolineato il valore del lavoro svolto durante l'anno.

«Continuiamo a sfornare talenti di altissimo livello. Questi risultati sono frutto di impegno, costanza e determinazione. Le ragazze hanno lavorato durissimo e Stoccarda ha premiato i sacrifici di un anno intero. Siamo orgogliosissimi di loro».