L’installazione artistica di Pucci Scafidi “My Love Palermo” celebra l’anima della città

L’opera sarà itinerante e visibile in cinque luoghi iconici di Palermo: Piazza Bellini, Quattro Canti, Piazza Pretoria, Mondello e Piazza Verdi

PALERMO (ITALPRESS) – Palermo si prepara ad accogliere “My Love Palermo”, la nuova installazione artistica firmata da Pucci Scafidi, fotografo palermitano di fama internazionale con oltre 35 anni di carriera alle spalle. Un progetto pensato per valorizzare la città attraverso l’arte fotografica, trasmettendo con forza ed emozione l’amore, l’orgoglio e la bellezza autentica della nostra terra.

L’opera, che sarà itinerante e visibile in cinque luoghi iconici di Palermo – Piazza Bellini, Quattro Canti, Piazza Pretoria, Mondello e Piazza Verdi – si presenta come un mosaico fotografico di grandi dimensioni (4×2,20 metri), si legge in una nota. Centinaia di immagini delle bellezze turistiche e culturali della città comporranno, da lontano, un’unica immagine iconica, pensata per sorprendere e coinvolgere emotivamente cittadini e visitatori.

Realizzata con materiali di alta qualità, la struttura si integrerà armoniosamente nell’ambiente urbano e diventerà un nuovo punto di riferimento fotografico e turistico per chi visita Palermo, sottolinea la nota.

Il progetto prevede anche la partecipazione a cinque manifestazioni sportive internazionali ospitate in città – come: – la Palermo Montecarlo, – Internazionali Femminili di Tennis – la Coppa degli Assi – portando così la visione di Scafidi in contesti di grande richiamo mediatico e turistico. Primo appuntamento al Country Time Club, in occasione del Palermo Ladies Open.

Durante ogni tappa, un fotografo dedicato scatterà immagini spontanee di turisti, cittadini e ospiti che interagiranno con l’opera, immortalando momenti di gioia, appartenenza e condivisione. Tutti gli scatti verranno pubblicati sull’account Instagram ufficiale del progetto, @mylovepalermo, contribuendo alla creazione di una community digitale che racconta la città attraverso gli occhi di chi la vive e la scopre.

Grazie a un QR code, sarà semplice accedere al profilo social e seguire l’evoluzione dell’installazione, che si trasformerà in una narrazione collettiva di Palermo, capace di attraversare i confini e parlare a un pubblico internazionale.

Gli obiettivi del progetto, prosegue la nota, “promuovere Palermo come meta turistica e culturale d’eccellenza, attraverso immagini autentiche e di qualità. Creare una community attiva sui social media, attirando migliaia di persone interessate alla città. Mostrare Palermo nella sua bellezza viva, vera e contemporanea, con lo sguardo di un artista che ne conosce profondamente l’anima”.

“Con My Love Palermo, Pucci Scafidi mette ancora una volta il suo talento al servizio della città, con un’opera che unisce arte, partecipazione e promozione del territorio. Un’occasione unica per riscoprire Palermo, innamorarsene di nuovo, e raccontarla al mondo – conclude la nota -. L’intera installazione e il dominio saranno di proprietà del Comune di Palermo, a conferma dell’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione dell’identità e del patrimonio cittadino”.

La prima installazione sarà inaugurata domani alle ore 19 al Country Time Club, in viale dell’Olimpo, dove sono in corso i 36^ Palermo Ladies Open di tennis. Resterà allestita fino a domenica. “L’obiettivo dell’iniziativa – spiega l’assessore al Turismo e Sport Alessandro Anello – è quello di mostrare una Palermo viva, sempre più bella, alle migliaia di turisti che scelgono la nostra splendida città come meta delle vacanze. Li faremo innamorare attraverso gli scatti d’arte di Pucci Scafidi. Immagini autentiche, emozionanti, per promuovere Palermo come meta turistica e culturale d’eccellenza in Italia e nel mondo”.

L’installazione “My Love Palermo” è un mosaico composto da 7.800 fotografie che rappresenteranno le bellezze turistiche della città. Da vicino, gli scatti descrivono singolarmente le sfumature dei luoghi simbolo del capoluogo siciliano. Allontanandosi dall’opera e osservandola nella sua interezza, invece, il visitatore scoprirà con stupore un’unica immagine, iconica, realizzata dal fotografo palermitano. La struttura misura 4 metri per 2,20 metri d’altezza, suddivisa in quattro sezioni. “E’ una bella occasione per rappresentare la bellezza di Palermo – conclude l’assessore Anello – coinvolgendo cittadini e turisti con un fotografo dedicato per ogni istallazione che realizzerà vari ritratti. Nascerà anche una community sui social per raggiungere migliaia di persone potenzialmente interessate alla città e alle sue manifestazione turistiche-sportive come gli Internazionali femminili di tennis, la Palermo Montecarlo, la Coppa degli Assi e tanto altro. Ci sarà un profilo Instagram dedicato al progetto (@mylovepalermo) e un QR code per facilitare la possibilità di seguire la pagina”. (ITALPRESS).

– foto ufficio stampa Comune di Palermo –

(ITALPRESS).