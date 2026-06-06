L'insegnante a fianco dell'alunno sottoposto a intervento: Scuvera, "valorizzare questa scelta"

Un valore umano ed etico di elevato spessore

Gela. Una scelta, per lei più che naturale, davanti alle esigenze di un suo alunno, ha un valore umano ed etico di elevato spessore. Secondo il parlamentare Ars Salvatore Scuvera, il provveditorato e la scuola "Verga", dove insegna la docente Samanta Anna Lacagnina, dovrebbero "valorizzare un gesto così generoso". "Non per trasformare la solidarietà in una medaglia ma perché esempi come questo meritano di essere conosciuti, raccontati e indicati ai nostri ragazzi come modelli da seguire", dice il deputato Ars. L'insegnante ha usato i giorni di ferie che aveva a disposizione per assistere, insieme alla famiglia, l'alunno costretto a un delicato intervento a mani e piedi, effettuato in una struttura specialistica di Rimini. "La storia della maestra che ha scelto di utilizzare le proprie ferie per stare accanto a un suo alunno durante un delicato intervento chirurgico non è solo un gesto di affetto, ma una straordinaria testimonianza di umanità. Un gesto che va oltre il ruolo di insegnante - dice Scuvera - e diventa un abbraccio a un bambino e alla sua famiglia nel momento in cui ne avevano più bisogno. Sono convinto che siano queste le storie che dobbiamo raccontare e diffondere. Perché troppo spesso siamo abituati a soffermarci su ciò che non funziona, dimenticando che esistono persone che, con semplicità e senza cercare alcun riconoscimento, compiono azioni capaci di restituire fiducia nella nostra società. Gela è anche questo. La Sicilia è anche questo. Una terra che sa esprimere un'umanità profonda, fatta di vicinanza, solidarietà e senso della comunità. Valori che non si insegnano con le parole, ma con l'esempio.A questa insegnante va il mio grazie più sincero. Ha dato una lezione che nessun libro potrà mai contenere: quella della presenza, della cura e dell'amore verso il prossimo. Abbiamo bisogno di persone che costruiscono ponti, che tendono una mano, che scelgono di esserci quando sarebbe più facile voltarsi dall'altra parte. È grazie a donne come questa maestra che possiamo guardare al futuro con un po' più di fiducia e con l'orgoglio di appartenere a una comunità che sa ancora mettere il cuore al primo posto".