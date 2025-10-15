L'incidente stradale e poi il decesso, verifiche sulla morte di un quarantacinquenne

Sono previsti approfondimenti

Gela. Gli accertamenti sul corpo dovrebbero tenersi in settimana. Si faranno verifiche su quanto accaduto a un quarantacinquenne, deceduto negli scorsi giorni, dopo un incidente stradale, che inizialmente non è parso così grave. Pare che abbia riportato ferite per l'impatto contro un'automobile, mentre era sul proprio monopattino, nella zona di via Niscemi. Ci sarebbero stati successivi trasferimenti anche in altre strutture ospedaliere ma il quarantacinquenne è morto. La procura locale vuole valutare le cause, nell'ambito di un'attività di indagine. L'autopsia dovrebbe tenersi proprio in settimana.