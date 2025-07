L’imprenditore catanese Giuseppe Russo alla guida della storica Radio Time

CATANIA (ITALPRESS) & Il debutto nella sua Belpasso, con il riconoscimento conferitogli in occasione della quarta edizione del Premio regionale Radio e Tv, tra applausi, sorrisi ed emozioni. Così per l& catanese, Giuseppe Russo, 40

CATANIA (ITALPRESS) – Il debutto nella sua Belpasso, con il riconoscimento conferitogli in occasione della quarta edizione del Premio regionale Radio e Tv, tra applausi, sorrisi ed emozioni. Così per l’imprenditore catanese, Giuseppe Russo, 40 anni, è iniziata l’avventura alla guida della MMPI – Mass Media Produzioni Italia Srl, società editrice di Radio Time, insignita del titolo di Miglior Radio siciliana.



Una nuova sfida per l’editore dello storico Gruppo Rmb, che ha subito voluto esprimere sincera gratitudine alla famiglia Sanfilippo “e in particolare a Fatima – ha detto – che nell’ultimo anno ha guidato con dedizione e responsabilità la struttura fondata 37 anni fa da suo fratello Lello, venuto a mancare nel 2020″.



Un ringraziamento speciale anche a Vittorio Provenza, cofondatore e socio storico di Sanfilippo, “il cui supporto – ha aggiunto – è stato fondamentale per rendere possibile questo passaggio”.



Per il neo amministratore unico della società, la loro disponibilità e visione sarebbero state fondamentali per la riuscita di un’operazione che “assicura la continuità del marchio Time, con uno sguardo rivolto al futuro e a una sua prossima espansione”.



“In questi pochi giorni – ha confidato Russo – ho avuto il piacere di conoscere da vicino la squadra storica che ha portato avanti la radio con passione e professionalità nel corso degli anni. A loro rinnovo la mia piena fiducia, certo che insieme potremo affrontare con entusiasmo le nuove sfide che ci attendono”.



Un nuovo inizio per Radio Time, da quasi quattro decenni, punto di riferimento nel Palermitano per molti ascoltatori.

“Un onore – ha concluso Russo – raccogliere questa importante eredità e contribuire a scrivere un nuovo capitolo nella storia di un marchio che ha segnato profondamente il panorama radiofonico siciliano”.



