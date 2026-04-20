Liguria, Bucci “Crescono Pil e lavoro, per il turismo ci aspettiamo nuovo record”

MILANO (ITALPRESS) - La Liguria è una regione in crescita, con "la disoccupazione al 4%" e oltre 25 milioni di turisti lo scorso anno, numeri che fanno sperare in una "continua crescita", nonostante l...

MILANO (ITALPRESS) - La Liguria è una regione in crescita, con "la disoccupazione al 4%" e oltre 25 milioni di turisti lo scorso anno, numeri che fanno sperare in una "continua crescita", nonostante la situazione geopolitica. Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. "Abbiamo una visione strategica della Liguria, abbiamo cominciato più di un anno e mezzo fa e stiamo andando avanti ma si vedono già i risultati: la Liguria ha il Pil in aumento, c'è molto lavoro e abbiamo un'alta qualità di vita. La disoccupazione è al 4%, un record in Italia. Abbiamo dei programmi specifici finanziati dalla Regione" per promuovere posti di lavoro che "siano definitivi e non più stagionali: ad esempio, per il settore del turismo ma anche per l'artigianato, abbiamo dato dei contributi alle aziende per incentivare contratti annuali, è un grosso passo avanti", sottolinea. "Le grandi aziende delle costruzioni e delle riparazioni navali hanno bisogno di personale qualificato e oggi trovarlo è difficile, per cui abbiamo allargato gli orizzonti a tutta l'Italia e anche all'estero. Ogni anno noi abbiamo dai 4.000 ai 5.000 posti di lavoro che non sono coperti perchè mancano le persone. Vogliamo che le persone vengano da noi perchè si lavora, perchè si sta bene e c'è un'alta qualità di vita anche per la famiglia". Per quanto riguarda la sanità "dobbiamo ringraziare il PNRR perchè ci ha dato la possibilità di costruire la sanità del futuro, ovvero la sanità territoriale che è il primo accesso di tutti i cittadini" che non deve essere "il pronto soccorso" a cui rivolgersi "solo in casi estremi. Abbiamo costruito 32 case di comunità, oggi sono tutte aperte, e a fine maggio avremo anche gli ospedali di comunità, quindi saremo in grado di avere una struttura territoriale di primo ordine".

Liguria, Piemonte e Lombardia "oggi possono essere una macroregione col più alto PIL d'Europa e dove c'è la migliore qualità della vita" e "il centro dell'Europa dal punto di vista logistico", grazie al porto di Genova, che riveste "un'importanza strategica che dobbiamo continuare a rivalutare e il fatto che continuiamo ad avere più ingresso di merci e più ingresso di dati è una dimostrazione che funziona", ma "dobbiamo costruire le infrastrutture" perchè quelle costruite "secoli fa, ovviamente ammodernate, oramai non sono più sufficienti". Per il porto sono in corso "lavori infrastrutturali enormi, parliamo di 1,6 miliardi, ma ci daranno la possibilità di realizzare il porto migliore del Sud Europa". Inoltre "la Regione Piemonte e la Regione Lombardia sono d'accordo: costruiremo insieme un dry port al di là degli Appennini" che "consentirà alle merci di avere uno scalo per essere gestite e rimesse in funzione su altri vettori, senza doverlo fare sul mare, dove gli spazi non sono sufficienti".

Anche per i turisti, la Liguria ha molto da offrire. "Nel 2025 abbiamo toccato un record, più di 25 milioni di persone, e per il 2026 ci aspettiamo senza dubbio una continua crescita. La situazione geopolitica da un lato può essere vista come un problema, ma da un altro punto di vista potrebbe ad esempio favorire lo spostamento delle crociere verso il Mediterraneo. Poi, i turisti di Francia, Italia, Germania e Svizzera, anzichè preferire voli intercontinentali, avranno un vantaggio enorme nel venire nella riviera ligure".

La promozione della Regione passa anche per i grandi eventi, come le Olimpiadi diffuse tra Milano, Genova e Torino, che avrebbero "il pregio di poter usufruire degli impianti già esistenti, senza dover investire parecchio in nuovi impianti" e "di poter rispettare quindi il territorio, senza dover fare degli stravolgimenti. E' importante che le amministrazioni lavorino assieme", in modo da creare "effetti sinergici". Liguria, Lombardia e Piemonte, insieme alle città di Milano, Genova e Torino, "hanno formato questo team: stiamo lavorando per fare un elenco di tutte le infrastrutture che abbiamo e di quelle che eventualmente dovranno essere realizzate per proporre una candidatura come si deve".

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