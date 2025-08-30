Licodia Eubea, al via il ricco calendario di eventi per la XXII Festa dell’Uva da Tavola e dei Prodotti Tipici Locali

Tra degustazioni, spettacoli e iniziative culturali, la manifestazione si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze locali.

Licodia Eubea. Dal 30 agosto al 7 settembre 2025 il centro storico di Licodia Eubea si prepara ad accogliere la XXII Festa dell’Uva da Tavola e dei Prodotti Tipici Locali, una manifestazione che ogni anno celebra le eccellenze del territorio con un fitto programma di spettacoli, degustazioni e iniziative culturali. L’evento è organizzato dal Comune di Licodia Eubea con il sostegno dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca.



La kermesse si apre sabato 30 agosto in Piazza Garibaldi con la finale del concorso canoro regionale “Voce in capitolo” (7ª edizione).

Domenica 31 agosto, spazio allo sport e alla natura con la giornata ecologica al Lago Dirillo e l’8° Trofeo Spinning “Festa dell’Uva”, oltre al 1° Trofeo Mountain Bike Licodia Eubea – Campionato provinciale di Catania al Bosco Vaito.

Il mese di settembre si apre all’insegna della cultura: lunedì 1° settembre la Biblioteca comunale ospita la mostra “Sotto il grappolo: storie, colori e profumi d’uva”. Martedì 2 settembre al Palazzo Mugnos, invece, si terrà l’evento “Scatti diversi – Un viaggio per poesia e fotografia”.

Giovedì 4 settembre, appuntamento sportivo con la finale del torneo sociale di tennis e serata musicale in Piazza Garibaldi con il concerto di Rita Botto.

Venerdì 5 settembre il palco sarà del Karaoke Show Live Tour, seguito da una sfilata di moda.

Sabato 6 settembre alle 17:30, in Piazza Garibaldi, si terrà l’inaugurazione ufficiale della Festa con autorità civili, religiose e militari, accompagnata dall’apertura degli stand espositivi e dall’inaugurazione del Museo digitale del Territorio Agape del Calatino presso il Museo civico archeologico “A. Di Vita”. La giornata sarà animata dall’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri e da degustazioni di uva e prodotti tipici locali.

In serata, alle 21:30, grande spettacolo con il cantautore Mario Venuti, il comico Claudio Casisa e la partecipazione della band Open Group – Gianni Morandi.

La giornata conclusiva, domenica 7 settembre, inizierà con l’apertura degli stand lungo Corso Umberto e l’intrattenimento musicale della Banda Musicale Licodia Sinfonica “P. Costa”. Alle 10:30, nella Sala Conferenze della Badia, è prevista la conferenza “Territorio e innovazione: l’agricoltura che guarda al futuro”.

Nel pomeriggio, alle 10:30 in Piazza Garibaldi, raduno del Fiat 500 Club Italia, e alle 17:00 la grande sfilata con gli sbandieratori di Piazza Armerina, artisti di strada e cavalli della Scuderia Dorata.

Il gran finale sarà alle 22:00 in Piazza Garibaldi con il DJ Set Italia 90 Official, per chiudere la Festa all’insegna della musica e del ballo.



La Festa dell’Uva di Licodia Eubea non è solo un’occasione di divertimento, ma anche un momento di promozione culturale e turistica che unisce sport, musica, arte e sapori autentici. Tra degustazioni, spettacoli e iniziative culturali, la manifestazione si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze locali.