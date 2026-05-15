Liceo scientifico, disagi dopo cedimento interno: Cuvato, "Provincia conceda spazi in altri istituti"

Per Cuvato, serve “solidarietà istituzionale tra istituti scolastici”

Gela. Il cedimento di un pannello nei locali dell'istituto scolastico “Vittorini”, a Piano Notaro, da due settimane sta generando difficoltà organizzative e aggravi per gli studenti, con doppi turni, difficili da sostenere principalmente per chi frequenta l'istituto scientifico ma risiede a Butera. Il consigliere provinciale Antonio Cuvato, dopo tante interlocuzioni, condotte anche da consiglieri comunali come Antonella Di Benedetto e Rosario Faraci, ha presentato un'interrogazione al presidente della Provincia Walter Tesauro e al consigliere delegato Salvatore Sardella, informando i sindaci di Gela e Butera. Ha scritto inoltre al provveditorato, che dovrebbe assumere le determinazioni del caso. Cuvato pone l'accento, in primis, sul fatto che in altri istituti di Piano Notaro ci sono spazi disponibili per dare supporto agli studenti del “Vittorini”, almeno durante la fase degli interventi per il ripristino. Per Cuvato, serve “solidarietà istituzionale tra istituti scolastici”. Per questo, ha impegnato il presidente della Provincia e il consigliere delegato a predisporre un piano che dia, già da lunedì, nuovi spazi agli studenti del liceo scientifico, compresi quelli che si apprestano agli esami finali.