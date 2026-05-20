Liceo scientifico, "da lunedì aule dall'istituto Morselli"

L'incontro con il presidente della Provincia

Gela. In merito alla vicenda della carenza di aule al liceo scientifico, legata a un cedimento interno, il gruppo del Movimento cinquestelle ha chiesto e ottenuto un incontro con il presidente della Provincia, Walter Tesauro. L’incontro era stato richiesto dal referente, Filippo Rapicavoli, a seguito di segnalazioni del gruppo territoriale. "L'obiettivo è dare un rapido riscontro ad una condizione di disagio degli studenti e delle famiglie", dice Rapicavoli. All’incontro hanno partecipato, accompagnati dal referente provinciale Adriano Bella, il consigliere provinciale M5s Gioacchino Comparato (sindaco di San Cataldo) e il senatore Ketty Damante, che hanno affrontato il problema e chiesto una rapida soluzione per evitare i doppi turni con le conseguenze del caso. "Questa mattina abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che da lunedì prossimo l'istituto tecnico industriale "Morselli" metterà a disposizione le aule per sopperire alla temporanea mancanza strutturale dell’istituto. "Ringrazio il nostro consigliere provinciale, Gioacchino Comparato, e il senatore Ketty Damante per l’immediato intervento, così come i consiglieri comunali, Castellana, Giorrannello, Giudice e Tomasi, per la continua attività politica e di ascolto necessaria a risolvere i problemi della nostra città. Ringraziamo inoltre il presidente della Provincia Walter Tesauro per la disponibilità dimostrata", dice Rapicavoli.