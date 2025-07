Libia, Piantedosi “Nessun respingimento, avanti su buone relazioni”

ROMA (ITALPRESS) - "I giornali hanno parlato di respingimento, in realtà non c'è stato nessun respingimento. Si è trattato di un incontro annullato all'ultimo momento per un risentimento da parte libi...

A cura di Redazione 09 luglio 2025 12:10

Condividi