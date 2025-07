Liardo (PeR): "La via politica è intrapresa, insieme alle forze progressiste e civiche"

Per Liardo, non possono esserci sentieri politici diversi

Gela. Se in città non c'è ancora un'intesa vera e propria con il "modello Gela", guidato dal sindaco Di Stefano, nel campo regionale il gruppo di "PeR" si rivede a pieno nell'alternativa al governo regionale Schifani, ieri posta dal palco della manifestazione per la sanità dal deputato regionale M5s Nuccio Di Paola. L'ha sottolineato il segretario regionale Miguel Donegani e lo ribadisce il referente locale del gruppo, Francesco Liardo. "Ringrazio tutti i dirigenti locali che massicciamente hanno partecipato alla manifestazione, organizzata dal Movimento cinquestelle a Palermo, contro la malasanità siciliana. Sono orgoglioso di rappresentare tutti gli iscritti e simpatizzanti di "PeR", che contribuiscono con la loro militanza a rendere sempre più radicato in tutto il territorio siciliano un movimento nato due anni fa. Un lavoro minuzioso e instancabile in città, in provincia con il gruppo territoriale e a livello regionale, con il nostro segretario. Ieri - sottolinea Liardo - la presenza di "PeR" é stata numericamente importante come si notava dalle bandiere e dai militanti e dirigenti che hanno con la loro presenza rappresentato le tante proposte che "PeR" ha messo in campo in questi anni". Per Liardo, non possono esserci sentieri politici diversi. "Anche gli ultimi sondaggi premiano con i numeri il nostro movimento. É stata intrapresa una via politica - conclude - con la presenza di tutte le forze di centrosinistra e civiche, tanto auspicata da "PeR", in grado di creare una reale alternativa al centrodestra, a guida Schifani, incapace di dare risposte ai siciliani, a partire dal tema della sanità".