Lettera di un lettore: encomio al personale del Pronto Soccorso di Gela
Lettore Adriano La Bella ha voluto esprimere soddisfazione per le cure ricevute.
Gela. Alla cortese attenzione della Direzione Sanitaria, con la presente desidero esprimere la mia più profonda gratitudine e il mio sincero apprezzamento per l’operato del personale del Pronto Soccorso di Gela. Nel corso di due distinti episodi, entrambi particolarmente gravi, e in particolare nell’ultimo avvenuto in data 11 marzo u.s., ho avuto modo di constatare direttamente l’elevato livello di professionalità, prontezza e umanità dimostrati da medici, infermieri e operatori sanitari, in particolare della dottoressa Annalisa Martorana e dell’infermiere Fabio Bennici. Grazie alla loro tempestività nell'organizzare il codice rosso con trasferimento in elicottero e con la competenza e dedizione, la mia vita è stata salvata. In momenti di grande difficoltà, ho ricevuto non solo cure efficaci, ma anche attenzione, rispetto e supporto umano, elementi fondamentali in situazioni di emergenza. Ritengo doveroso portare alla vostra attenzione l’eccellenza del servizio reso, affinché venga riconosciuto il valore di un lavoro spesso svolto sotto pressione e con grande spirito di sacrificio. A tutto il personale del Pronto Soccorso di Gela va il mio più sentito ringraziamento.
Con stima e riconoscenza, firmato Adriano La Bella