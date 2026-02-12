L’Ersu Palermo vara misure urgenti a favore degli studenti universitari di Niscemi

L'intervento si basa sulla direttiva dell'assessore regionale Mimmo Turano, per garantire la continuità dello studio e il diritto all'istruzione.

PALERMO (ITALPRESS) – L’Ersu Palermo comunica l’immediato pagamento della seconda rata della borsa di studio agli studenti universitari residenti a Niscemi, Comune siciliano colpito dall’evento franoso che sta provocando sfollamenti su larga scala. L’intervento si basa sulla direttiva dell’assessore regionale Mimmo Turano, per garantire la continuità dello studio e il diritto all’istruzione. In questa situazione di emergenza, l’Ersu Palermo aderisce alla direttiva del governo regionale Schifani con un sostegno concreto agli studenti interessati dall’evento franoso che riguarda Niscemi.

L’obiettivo è garantire la continuità degli studi, l’accesso alle risorse necessarie e la tempestiva erogazione delle borse di studio, nel pieno rispetto delle prerogative regionali e delle normative vigenti. La presidente di Ersu Palermo, Margherita Rizza, dichiara: “In tempi di emergenza, l’istruzione non può arretrare. Con rapidità e responsabilità, garantiamo l’erogazione immediata della seconda rata della borsa di studio agli studenti di Niscemi. Abbiamo condiviso pienamente le direttive impartite dal governo regionale Schifani e segnatamente dall’assessore regionale Mimmo Turano e continueremo a monitorare la situazione per adattare rapidamente le misure alle esigenze concrete degli studenti”.

– Foto ufficio stampa ERSU –

(ITALPRESS).