Legge elettorale, via libera Senato a emendamento centrodestra sulle preferenze

ROMA (ITALPRESS) - Con 97 voti favorevoli, l'Aula del Senato ha approvato l'emendamento a prima firma di Marco Lisei di FdI alla legge elettorale che prevede, nei collegi plurinominali, capolista bloc...

ROMA (ITALPRESS) - Con 97 voti favorevoli, l'Aula del Senato ha approvato l'emendamento a prima firma di Marco Lisei di FdI alla legge elettorale che prevede, nei collegi plurinominali, capolista bloccati e la possibilità di esprimere fino a tre preferenze. Sull'emendamento il governo aveva espresso parere favorevole.

- Foto ufficio stampa Fratelli d'Italia -

(ITALPRESS).