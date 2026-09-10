Legge elettorale, via libera Senato a emendamento centrodestra sulle preferenze
ROMA (ITALPRESS) - Con 97 voti favorevoli, l'Aula del Senato ha approvato l'emendamento a prima firma di Marco Lisei di FdI alla legge elettorale che prevede, nei collegi plurinominali, capolista bloc...
ROMA (ITALPRESS) - Con 97 voti favorevoli, l'Aula del Senato ha approvato l'emendamento a prima firma di Marco Lisei di FdI alla legge elettorale che prevede, nei collegi plurinominali, capolista bloccati e la possibilità di esprimere fino a tre preferenze. Sull'emendamento il governo aveva espresso parere favorevole.
- Foto ufficio stampa Fratelli d'Italia -
(ITALPRESS).
Fact Check
Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.
Fonte:
- https://www.italpress.com/legge-elettorale-via-libera-senato-a-emendamento-centrodestra-sulle-preferenze/
Verificato il: 10 settembre 2026