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Legge elettorale, via libera Senato a emendamento centrodestra sulle preferenze

ROMA (ITALPRESS) - Con 97 voti favorevoli, l'Aula del Senato ha approvato l'emendamento a prima firma di Marco Lisei di FdI alla legge elettorale che prevede, nei collegi plurinominali, capolista bloc...

A cura di Redazione Redazione
10 settembre 2026 21:30
Legge elettorale, via libera Senato a emendamento centrodestra sulle preferenze -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - Con 97 voti favorevoli, l'Aula del Senato ha approvato l'emendamento a prima firma di Marco Lisei di FdI alla legge elettorale che prevede, nei collegi plurinominali, capolista bloccati e la possibilità di esprimere fino a tre preferenze. Sull'emendamento il governo aveva espresso parere favorevole.

- Foto ufficio stampa Fratelli d'Italia -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 10 settembre 2026

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