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Legge elettorale, via libera della Camera anche alla seconda fiducia

ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della Camera con 227 voti a favore, 149contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla secondafiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale,relativ...

A cura di Redazione Redazione
06 ottobre 2026 19:30
Legge elettorale, via libera della Camera anche alla seconda fiducia -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della Camera con 227 voti a favore, 149

contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla seconda

fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale,

relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima

fiducia, sull'articolo 3, sarà votata domani.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 06 ottobre 2026

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