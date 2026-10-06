Legge elettorale, via libera della Camera anche alla seconda fiducia
ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della Camera con 227 voti a favore, 149contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla secondafiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale,relativ...
ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della Camera con 227 voti a favore, 149
contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera anche alla seconda
fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale,
relativo al sistema di elezione del Senato. La terza e ultima
fiducia, sull'articolo 3, sarà votata domani.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-
Fact Check
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Verificato il: 06 ottobre 2026